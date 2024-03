“A letto era tutto fumo” Grande Fratello | Greta parla male dell’ex super famoso

(Di sabato 16 marzo 2024) Incredibile ed inedite rivelazioni aldi, che hato di un ex fidanzato molto. E il giudizio su di lui è stato a dir poco devastante, visto che ha raccontato cose negative sul suo conto. Davanti agli altri concorrenti e sopratad un’Anita molto curiosa, ha rotto il silenzio svelando anche dei dettagli sotto il profilo intimo. Dopo la puntata in diretta delstava ancora discutendo dell’intervento di sua madre Marcella quando è spuntato fuori questo ex fidanzato. Ed ecco che sono arrivate delle affermazioni poco lusinghiere nei suoi riguardi, che potrebbero adesso scatenare delle polemiche. Infatti, il video è già stato postato ovunque. Leggi ...

Chi era Elena Paladino, moglie di Amedeo Minghi: “Lei il mio grande amore”

Scopriamo chi era Elena Paladino, la moglie di Amedeo Minghi e madre delle due figlie del cantautore scomparsa nel 2014 ...donnaglamour

Chi era Davide “Dax” Cesare, da chi è stato ucciso e perché L’omicidio 21 anni fa nella “notte nera” di Milano: Chi era Davide “Dax” Cesare, da chi è stato ucciso e perché Per rispondere a queste domande dobbiamo fare un passo indietro e tornare a quella che in molti hanno rinominato la “notte nera” di Milano.tag24

Pensioni, aumentano i contributi per andarci (nemmeno la Fornero era arrivata a tanto): 46 del 13 marzo, l’Inps ha messo in risalto una novità della legge di Bilancio 2024 che era stata poco attenzionata dagli addetti ai lavori. Come disposto dall’articolo 1, comma 125, lettera c) della ...money