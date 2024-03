A Indian Wells è Sinner contro Alcaraz | atto IX | i precedenti tra l’azzurro e lo spagnolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024)VIII. Anzi, IX se vogliamo essere precisi. Una rivalità destinata a segnare il prossimo decennio di tennis moderno, ma che in pochi anni è già arrivata ad avere un buon quantitativo di sfide. Ac’è in palio la finale, come d’altronde era accaduto esattamente dodici mesi fa. Ma quest’anno i due si contendono anche la seconda posizione mondiale. Una vittoria die lunedì arriverebbe un altro, l’ennesimo storico traguardo per il nativo altoatesino. Sono passati quasi cinque anni da quella prima sfida sul rosso del challenger di Murcia, dove uno Jannik reduce dai primi successi a Bergamo, Trento e Santa Margherita di Pula si imbatteva in un Carlos sul quale già all’epoca erano riposte tutte le speranze del tennis ...