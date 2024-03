A Gaza sbarcano i primi aiuti via mare | “200 tonnellate di cibo” Netanyahu approva i piani di attacco per Rafah

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo 2024 – La minaccia di una vasta offensiva aincombe su una manciata di chilometri dove si contano circa un milione e mezzo di sfollati palestinesi. L’annuncio è arrivato ieri: il premier israelianohato idiper l’enclave all’estremo sud della Striscia. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa almeno 80 palestinesi sono stati uccisi in 24 ore. Decine i feriti, in gran parte donne e bambini che si trovavano in edifici residenziali. Non solo le bombe, ma asi combatte anche contro la fame e la sete. Secondo l’Unicef "Il 31% dei bambini sotto i 2 anni nel nord della Striscia disoffre di malnutrizione acuta, un aumento sconcertante rispetto al 15,6% di gennaio”. Sono terminate le operazioni di ...

Breaking News delle 11.00 | A Gaza arrivano i primi aiuti via mare

In questa edizione: A Gaza arrivano i primi aiuti via mare, Berlino, vertice tra Macron, Scholz e Tusk, Russia al voto e bombe ad Odessa, Nuoro, bomba al m ...libero

Un software di IA migliora la diagnosi del tumore al polmone: Un software di intelligenza artificiale per rendere più efficace ed efficiente la diagnosi precoce del tumore al polmone. (ANSA) ...ansa

Giorgia Meloni attesa in Egitto per il giro di vite ai flussi migratori: Giorgia Meloni vola in Egitto domenica per firmare un Memorandum, simile a quello già siglato con la Tunisia, per contenere i flussi migratori ...it.euronews