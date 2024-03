A che ora partono Vinatzer e gli italiani oggi nel gigante di Saalbach | n di pettorali | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Sabato 16 febbraio andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si apre il fine settimana in Austria, spazio all’ultima gara dell’anno tra le porte larghe. Appuntamento alle ore 09.00 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 12.00. LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30 L’Italia cercherà il risultato di lusso con Alex, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. All’evento prenderanno parte quattro azzurri, che si sono qualificati alla finalerientrando tra i migliori 25 della classifica di specialità. Pettorale numero 9 per De Aliprandini, 15 per, 21 ...