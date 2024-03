A Belgrado i quadri razziati dai nazisti | l' Italia li rivuole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Otto importantiappartenenti al patrimonio dello Statono, da Paolo Veneziano a Spinello Aretino, sono "illegittimamente detenuti" nel museo nazionale di Serbia, a, dove arrivarono in modo misterioso e rocambolesco nell'immediato dopoguerra: è quello che sostiene la procura di Bologna, che per anni ha dato la caccia a questi dipinti, ottenendone la confisca nel 2018. Alle richieste di rogatoria con cui si chiede la restituzione deiall', le autorità serbe hanno però sempre risposto picche. Ma ora si scopre che i dipinti contesi potrebbero essere non otto, ma più del doppio: almeno 17. L'inchiesta giudiziaria - ricostruita e approfondita nel libro di prossima pubblicazione da Mursia "Bottino di guerra", dei giornalisti Tommaso Romanin e Vincenzo Sinapi - prende le mosse ...