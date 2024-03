“9000 euro di pensione sono pochi” | intervistato fa scoppiare la polemica | l’autore della frase non é uno qualunque

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 16 marzo 2024) “di”, è bufera su questapronunciata da una persona che non è certo unaLaha aperto uno squarcio nella società. Il confronto tra le parti politiche non è mai stato così feroce prima di adesso tanto che questa affermazione rischia di trasformarsi in un boomerang non solo perdi questo pensiero ma anche per tutti coloro che sostengono la sua idea. Pensioni -CityrumorsLa classe proletaria più bassa e il ceto medio meno abbienteinfatti sul piede di guerra. Si tratta di termini sconvolgenti che mai nessuno avrebbe voluto sentire. Dopo l’ex Direttore del Tg4 Emilio Fede, un’altra persona è finita nell’occhio del ciclone per essersi lamentata ...