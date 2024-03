7 maglie adidas che vedremo ai prossimi Europei di calcio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 16 marzo 2024) Belgio, Galles, Germania, Italia, Scozia, Spagna e Ungheria: ai, che si giocheranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, saranno sette le squadre che scenderanno in campo con le divise firmate, tutte e caccia di un successo prestigioso, con l'Italia nel ruolo di detentrice del trofeo. Ogni maglia, in duplice versione Home ed Away, è stata pensata per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza in tutti i tifosi, attingendo ai più importanti e iconici emblemi nazionali, con l'aggiunta di un tocco di stile moderno. Tradizione e innovazione insieme, con la rivisitazione dei colori nazionali e l'esplorazione di nuove tonalità più audaci, ma anche l'inserimento di simboli mai utilizzati prima e la rivisitazione in chiave moderna di quelli storici. Ecco le 7di ...