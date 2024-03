5 cartoon in stile Avatar da guardare dopo la serie Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 16 marzo 2024)- La Leggenda di Aang, lalive action su, porterà tanti spettatori a riscoprire iloriginale targato Nickelodeon... ma quali altreanimate dello stesso tipo varrebbe la pena recuperare? Ve ne suggeriamo 5.- La Leggenda di Aang ha riscontrato un buon successo di critica e di pubblico, balzando al primo posto nelle classifiche dicome il contenuto più scaricato in più di ottanta paesi. Lalive action, ispirata all'omonimo cartone animato del 2005, ha convinto per la fedeltà alle fonti - al netto di qualche importante cambiamento alla trama, condensata in otto episodi rispetto ai venti della stagione animata corrispondente - e per la qualità degli effetti speciali e delle coreografie, che ci hanno ...