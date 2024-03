46 anni fa la strage di via Fani Il ricordo della Meloni Rauti | fui svegliata dagli spari

(Di sabato 16 marzo 2024) Il capoPolizia, il prefetto Vittorio Pisani, ha deposto questa mattina una corona d’alloro nel luogo, in viaa Roma, dove esattamente 46vennero uccisi i cinque componentiscorta, 3 poliziotti e 2 carabinieri, del presidenteDemocrazia cristiana, Aldo Moro. «La Polizia di Stato ricorda i poliziotti Zizzi, Iozzino, e Rivera e i 2 carabinieri – si legge in un post sulla pagina XPolizia di Stato – che con loro scortavano l’onorevole Aldo Moro, uccisi nelladi viail 16 marzo del 1978 da un commando di brigatisti. Un giorno di memoria per non dimenticare i nostri caduti”. LEGGI ANCHE Volantino delle Brigate rosse all'asta (per 600 euro). FdI: "Vendere quel ...

ROMA – Nell’ Anniversario della strage di via Fani a Roma anche la Camera dei deputati, con gli altri organi Costituzionali, ha deposto la propria corona di alloro in memoria delle vittime. Questa ... (webmagazine24)

Accadde oggi: 46 anni fa la strage di via Fani e il rapimento di Aldo Moro: A 46 anni dal tragico giorno del rapimento di Aldo Moro, la cerimonia in via Fani con le autorità e la consueta deposizione di fiori. Meloni: "anni bui che non devono tornare".corrierenazionale