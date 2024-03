23 migranti della Ocean Viking fatti sbarcare a Catania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Ventitrèsono state fatte a, in via cautelativa. La nave prosegue per Ancona, porto inizialmente assegnato. Laaveva a bordo 359 naufraghi salvati nel corso di quattro soccorsi operati dalla nave umanitaria dell'ong Sos Mediterranee: 265 uomini, 31 donne, 20 minori accompagnati con le famiglie e 43 minori non accompagnati. Sulla nave c'erano anche i 25sopravvissuti salvati dall'equipaggionave umanitaria dopo il naufragio del loro gommone partito dalla Libia. Stando ai drammatici racconti dei naufraghi, sarebbero morti circa 60 dei loro compagni di viaggio. Dallaieri, per la gravità delle loro ...