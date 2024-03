2 Marzo 2024 – Incendi devastano il Texas

(Di sabato 16 marzo 2024) Il forte vento e le alte temperature non aiutano a migliorare la situazione del, dove da diversi giorni divampanoche hanno già bruciato 405 mila ettari di vegetazione. Uno statement del G7 aiuterebbe la de-escalation in Medioriente. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. Un uomo di sessant’anni che stava uscendo da una sinagoga a Parigi è stato picchiato e insultato con l’epiteto di “sporco ebreo“: lo hanno fatto sapere oggi le forze di polizia e il ministro dell’Interno Ge’rald Darmanin. Le forze armate israeliane hanno compiuto attacchi su obiettivi della Jihad islamica nell’area di Rafah e nel sud del Libano. Circa 16mila persone avrebbero partecipato ieri ai funerali del dissidente russo Alexei Navalny. Ad affermarlo il progetto White counter, citato dal sito d’opposizione Meduza. Tetra Pak ...

Filobus, via ai lavori in Borgo Venezia: quattro mesi di rivoluzione, cambia la viabilità

Partono lunedì 18 Marzo i lavori per la realizzazione per il filobus di Verona in via Pisano, zona Borgo Venezia. Come cambia la viabilità.veronaoggi

Corea del Sud: dal 18 al 20 Marzo a Seul il Vertice per la democrazia: Seul ospiterà dal 18 al 20 Marzo il terzo Vertice per la democrazia sul tema "Democrazia per le generazioni future". La sessione ...agenzianova

C’è Posta per Te 2024: anticipazioni e ospiti della nona puntata, 16 Marzo: Stasera, sabato 16 Marzo 2024, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la nona puntata di C’è Posta per Te 2024, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ...tpi