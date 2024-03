15 Marzo 2024 – 5 milioni di persone in insicurezza alimentare catastrofica in Sudan

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 16 marzo 2024) Quasi 5dipotrebbero precipitare in una “” nei prossimi mesi in, dopo quasi un anno di guerra tra generali rivali. La Russia ha approvato l’importazione di uova e prodotti derivati dal Brasile. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri del Paese sudamericano L’Arabia Saudita ha registrato una crescita significativa l’anno scorso, con il settore non petrolifero che contribuisce ora al 50 per cento del prodotto interno lordo (Pil) reale del paese. Il processo Stormy, in cui Donald Trump e’ accusato di aver pagato in nero, nel 2016, la pornostar Stormy Daniels per non farle rivelare una relazione extraconiugale, e’ stato rinviato di trenta giorni. L’ex vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence ha dichiarato che non darà il suo ...