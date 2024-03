10 Marzo 2024 – Benjamin Netanyahu e Joe Biden rompono Gli Usa chiedono cambio di strategia

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 16 marzo 2024) Il presidente americano Joeha avviato una manovra complicata: rompere con il premier israelianoe la suadi guerra nella Striscia di Gaza, pur restando al fianco di Israele nella sua lotta contro Hamas. Il ramo di Al-Qaeda nello Yemen ha annunciato la morte del suo leader, Khalid Batarfi, senza rivelarne le cause, secondo il centro di monitoraggio Usa SITE. Mentre migliaia di musulmani entrano nel complesso della moschea di Al-Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme per pregare la prima notte del mese sacro del Ramadan, un video che circola sui social media mostra agenti della polizia di frontiera israeliana che assalgono i fedeli con manganelli all’ingresso della moschea, scrive il Times of Israel. Il governo argentino ha annunciato che invierà l’esercito nella città di Rosario per ...