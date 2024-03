Zaki è cittadino onorario di Imola | Incarna i valori della libertà

(Di venerdì 15 marzo 2024), 16 marzo 2024 – «So che la città ha fatto molto per la mia. Grazie perché parliamo di diritti umani ed è giusto oggi parlare di tutti i prigionieri di coscienza, perché possano essere liberi". Emozione e applausi ieri pomeriggio, al teatro comunale Ebe Stignani, dove il sindaco Marco Panieri ha consegnato la cittadinanza onoraria a Patrick George, attivista egiziano nonché studente dell’Università di Bologna a lungo detenuto nel suo Paese e poi graziato dal presidente Al-Sisi. Il riconoscimento era stato approvato dal Consiglio comunale diil 26 luglio 2021.-PREMIAZIONELa cerimonia di ieri è stata aperta dall’intervento dell’assessore Giacomo Gambi. "è così, se chiamata a difendere larisponde ...

