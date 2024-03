Zacchi Geopolitica info | “Si attende l’entrata di Israele a Rafah Sugli ostaggi…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lorenzo, responsabile Medio Oriente di, in esclusiva ai nostri microfoni: “Perè l’ultimo tassello”. Cosa sta succedendo a Gaza? Che fine hanno fatto gli ostaggi? Queste sono solo alcune delle domande che molte persone si stanno ponendo. Noi abbiamo fatto il punto della situazione in esclusiva con Lorenzo, responsabile Medio Oriente di. Il punto sulla guerra a Gaza – Notizie.com – © AnsaLorenzo, costa sta succedendo in questo momento a Gaza? “Al momento tutti stanno aspettando la possibile entrata dell’esercito israeliano a. A livello internazionale c’è preoccupazione per quello che può significare attaccare l’ultima città al confine con ...