Yacht Ferretti | un gigante bianco a un soffio dalle case

(Di venerdì 15 marzo 2024) Fano, 15 marzo 2024 – Era come vedere un elefante in una cristalleria. Con lee gli alberi che parevano sul punto di cedere da un momento all’altro al passaggio del. Stamattina alle 11 la città si è fermata per vedere transitare il megadel gruppoa meno di unabitazioni e dagli edifici della zona mare. Il colosso, un 42 metri per 8,50 di larghezza, con uno scafo alto 8 metri, è partito dalla zona industriale di Bellocchi passando poi in via Roma, viale Gramsci, viale XII Settembre, viale Cavallotti, viale Battisti - dove i trasportatori si sono dovuti districare tra i lavori in corso - viale Adriatico e poi il porto dove è stato caricato su una chiatta per raggiungere i cantieri di Ancona. Il suo passaggio ha aperto ...