Xavi lavora sottobanco per la Spagna | de la Fuente si fida più di lui che di Dio Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Nazionale spagnola sta beneficiando dei talenti del Barcellona lanciati da. Il giornalista Alfredo Matilla analizza suil lavoro del tecnico blaugrana per “facilitare” le scelte di de La: “. È il manager del Barça e il secondo di Luis de la. Sta facendo molto di più per la Nazionale spagnola che per il suo club. La Roja gli deve buona parte della sua crescita. Non è solo Pau Cubarsí. Il giovane difensore è solo un altro caso in cui l’allenatore è uscito vittorioso e di cui ha beneficiato. Cubarsí stava per essere convocato dall’ U-17, U-19 o U-21 e dopo averlo visto contro il Napoli, de lal’ha portato nella maggiore. Con Gavi è successo praticamente come con Pau., non ...