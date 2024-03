WWE2K24 La recensione di ZonaWrestling

(Di venerdì 15 marzo 2024) Anche quest’anno l’appuntamento con il grande wrestling WWE, firmato da Visual Concepts, si rinnova. Dopo l’ottimo lavoro svolto con WWE 2K23, il team di sviluppo ha migliorato quest’anno un prodotto che aveva già pienamente soddisfatto gli appassionati della saga, portando avanti il processo di rinascita iniziato dopo WWE 2K20, titolo che aveva costretto 2K a rimborsare buona parte dei fan delusi. Già dalle prime schermate ci si rende conto dell’ottimo lavoro svolto dal team statunitense che ha optato per la scelta di menu e schermate d’intermezzo molto semplici e reattive, migliorando in generale l’esperienza utente. Il gioco sorprende per la varietà di modalità e opzioni. Dal “Performance Center“, una modalità pensata per aiutare i nuovi giocatori a imparare e praticare tutte le mosse del gioco alla modalità Esibizione che quest’anno si arricchisce di nuove stipulazioni ...

