WWE | Si sta pensando di apportare modifiche al format dei Kick Off Show che precedono i PLE

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sembra che la WWE stiadialdei propriOffche abitualmentei PLE. Le novità potrebbero arriva in concomitanza con WrestleMania 40 e dovrebbero essere estese anche agli altri PLE dell’anno. Normalmente nei preWWE c’è una parte dedicata alla discussione sui match in programma e poi una parte dedicata ad 1 o 2 match sul ring A quanto sembra la federazione stadi adottare un modello simile a quello del Game Day del football collegiale. Possibili novità in arrivo Secondo quanto evidenziato da PW Insider, la WWE starebbedi introdurre delle novità relativamente aldei propriOff ...

La AEW sta vivendo un periodo veramente di spicco per quanto riguarda i nuovi arrivi, infatti per citarne due dei tanti, possiamo citare l’arrivo di Mercedes Monè ieri e quello 7 giorni fa di ... (zonawrestling)

Dopo i fatti di NXT andati in scena lo scorso martedì si USA Network, la compagnia ha ufficializzato una delle contese di punta previste per il prossimo grande evento del suo terzo brand, ... (zonawrestling)

Ci risiamo? Come è noto CM Punk è stato licenziato dalla AEW per via dello scontro nel backstage con Jungle Boy, arrivato pochi mesi dopo quello con l’Elite. Secondo quanto raccontato da ... (zonawrestling)

La WWE anticiperà l’inizio dei Premium Live Event

La WWE potrebbe apportare un interessante cambiamento per quanto riguarda l'orario d'inizio dei Premium Live Event.theshieldofwrestling

The Rock potrebbe eguagliare un record di The Undertaker a WrestleMania XL: Il Great One vicinissimo al raggiungere un record invidiabile per qualsiasi wrestler, dopo essere tornato in attività dopo anni ...worldwrestling

The Undertaker: "Stavo pensando di tornare a lottare, ma Sting si è ritirato": Nella sua ultima intervista, il becchino della WWE ha voluto parlare del pensiero che aveva fatto di tornare a combattere, adesso sepolto con il ritiro di The Icon ...worldwrestling