Wta Indian Wells 2024 | Swiatek e Kostyuk sono le prime semifinaliste

(Di venerdì 15 marzo 2024) Definita la semifinale della parte alta del tabellone femminile di. Saranno la numero uno al mondo Igae Martaad affrontarsi domani per un posto nell’atto conclusivo del torneo nordamericano. La tennista polacca e prima testa di serie del seeding, ha approfittato del ritiro di Caroline Wozniacki quando il punteggio recitava 6-4 1-0 in suo favore. Bella vittoria da parte di, che prosegue il suo ottimo inizio di stagione, in cui ha centrato anche i quarti agli Australian Open. La talentuosa ucraina si è imposta con lo score di 6-0 7-5 sulla russa Anastasia Potapova, che nel round precedente aveva eliminato la nostra Jasmine Paolini. SportFace.