World Triathlon Para Series | Achenza d' oro a Devonport

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'azzurro trionfa in Tasmania. Podio sfiorato per Gianluca Valori e Anna Barbaro ROMA - Giovanni(PTWCH1, Fiamme Azzurre) trionfa in Tasmania (Australia) vincendo la medaglia d'oro nella 2024. Podio sfiorato invece per Gianluca Valori (K3) che arriva qua