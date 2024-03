Wonder Woman | Patty Jenkins | La DC non è interessata a un altro film del franchise

(Di venerdì 15 marzo 2024) La regista ha fatto sapere che DC non èa un nuovoDopo l'arrivo di James Gunn e la creazione dei nuovi DC Studios non si è più parlato die recentemente la regista dei primi dueha confermato che lo studio non è interessato a realizzare undelal momento. Non solo quindi non ci sarà alcun3, come precedentemente annunciato quando ancora esisteva il DC Extended Universe, ma Peter Safran e James Gunn non sono interessati in un reboot del. Almeno per adesso. Nel corso del podcast Talking Pictures, laha dichiarato di aver chiuso ...

Il capo dei DC Studios James Gunn ha risposto alle voci che vorrebbero Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana Prince. Mentre non si sa ancora se Gal Gadot tornerà a vestire i panni di Wonder Woman nel ... (movieplayer)

Il videogioco di Wonder Woman è in fase di sviluppo da parte di una serie di studi che collaborano. Anche se il progetto fa capo a Monolith Productions, sembra ci sia anche il coinvolgimento di WB ... (game-experience)

Sul lavoro come in famiglia o con gli amici, si prende cura di tutto e tutti, senza chiedere aiuto, senza delegare ma soprattutto cercando di essere sempre impeccabile e performante. sono molte le ... (iodonna)

Wonder Woman, Patty Jenkins rivela che DC non è interessato ad un altro film "al momento"

Patty Jenkins è convinta di aver ormai concluso il suo cammino con Wonder Woman ma, in merito ai progetti futuri, ha chiarito che i DC Studios non sono interessati ad un nuovo film "al momento".comingsoon

Wonder Woman addio, Patty Jenkins conferma: "La saga è finita, niente più terzo film": Lo avevano già immaginato un po' tutti i fan, ma in queste ore la regista Patty Jenkins lo ha confermato: la saga di Wonder Woman non andrà avanti.cinema.everyeye

Patty Jenkins ha chiuso con Wonder Woman: “Alla DC non sono interessati al personaggio al momento”: Se da un lato il capitolo Star Wars può dirsi ancora aperto, i giorni alla DC per la regista di Wonder Woman Patty Jenkins sono finiti.badtaste