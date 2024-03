Wilma Goich | prima di Edoardo Vianello la storia con Teo Teocoli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nel passato sentimentale diquando si affacciava al mondo della musica un amatissimo e famoso comico ed artista: Teoè stato legato alla cantante nel 1965che intraprendesse la relazione con, l’incontro con TeoOggi vedremo la cantante ospite a La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nei primi anni Sessanta dopo la squalifica per presunto plagio al Festival di Barcellona, riscuote un grande successo con la partecipazione al Festival Di Sanremo dove presentava il brano Le Colline Sono In Fiore. Lo stesso anno partecipa a Bari ad una kermesse dedicata a giovani emergenti, Caravella Dei Successi dove figurava tra i ...