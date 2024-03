William | spunta “la figlia segreta” | la teoria choc che fa tremare la corona

(Di venerdì 15 marzo 2024) Social, Nuove voci sulla presunta crisi di matrimonio tra il principee Kate Middleton. Questa volta nel mirino degli “investigatori” di internet ci sarebbe proprio il primogenito di Re Carlo. Leggi anche: Kate Middleton,no di nuovo voci sue l’amante Leggi anche: Kate Middleton, cresce la preoccupazione per la sua salute dopo la foto “incriminata”: ecco cosa si è scoperto La sparizione di Kate Middleton: l’enigma ancora irrisolto Si è alzato un nuovo polverone sulle vicende della Royal Family. Negli ultimi giorni i media di tutto il mondo hanno puntato i riflettori sull’enigma di Kate Middleton che per il momento non ha ancora trovato un risoluzione. Sono tantissime le congetture sulla sparizione dalle scene della principessa, ma ora una nuovasembra prendere il sopravvento ...

Il principe William ha una figlia segreta La teoria esplosa sul web

