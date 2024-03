Weekend a Roma | eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 marzo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Primi accenni di primavera a, dove oltre agliindoor di aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione! Cosa vedere e dove andare a dormire a(credits Canva) – Ilcorrieredellacitta.com Penultimodiche coincide con festeggiamenti in grande ma anche con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax.16 e domenica 17sono tantissime le occasioni aper vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana disarà dedicato principalmente ai ...

Controlli intensificati come di consueto nel weekend a Roma . Attenzione alta sul fenomeno della malamovida e sulle infrazioni al codice della strada: pioggia di multe della Polizia ... (ilcorrieredellacitta)

Bologna , 27 febbraio 2024 - La festa di San Patrizio è alle porte e c'è chi, nel weekend del 17 marzo , coglie l'occasione per organizzare serate dedicate anche in Emilia - Romagna . Ma perché si ... (ilrestodelcarlino)

Meravigliosa: per abbandonarsi al fascino delle atmosfere antiche, dell'eleganza e del romanticismo. Qui tutto quello che serve sapere per organizzare un week end al meglio (vanityfair)

I nostri pronostici per la 29esima giornata di Serie A

Dal palcoscenico europeo a quello nazionale: le italiane preparano l’ultima giornata prima della sosta. I pronostici di Superscommesse pongono il focus sulle sfide più interessanti del Weekend: l’Atal ...momentidicalcio

Formignana-Tresigallo running. Weekend all’insegna dello sport: Il territorio di Tresignana si appresta a vivere un week-end all’insegna dello sport, con l’undicesima edizione della Formignana-Tresigallo Running, 9° Memorial Carmine Galli e 2° Memorial Mary Bologn ...ilrestodelcarlino

Parcheggio chiuso su Viale della Vittoria, il Comitato Lungomare Thaon de Revel: “Sarà un Weekend da bollino nero”: Un Weekend da bollino nero per la viabilità di Civitavecchia almeno per quanto riguarda la zona di viale della Vittoria e viale Garibaldi. È quello che prevede per il prossimo fine settimana il Comita ...trcgiornale