(Di venerdì 15 marzo 2024) Raggiunti decisivi progressi in ambito Esg durante il 2023 e fissati nuovi ambiziosi target per il 2025, continuando ad investire in salute e sicurezza, inclusione, innovazione e tecnologie “clean” Per illadiè di un trend di crescita che prosegue conmaggiori di 11 miliardi di euro e un

Webuild, nel 2023 ricavi a 10 mld (+22%) e utile netto a 236 mln

Webuild ha chiuso il 2023 con “risultati eccellenti grazie ad una visione strategica chiara e consistente e alle opportunità offerte dai trend strutturali del mercato” che hanno permesso di superare ...adnkronos

Webuild super liquida: raddoppia l’utile e alza il dividendo. Cassa ai massimi per 1,43 miliardi, record storico di commesse: Il gruppo delle infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile e gli impianti ha chiuso il 2023 con un utile netto adjusted di 236 milioni, erano 118 nel 2022. Propone un dividendo in crescita d ...milanofinanza

Webuild, in guidance 2024 attesi ricavi sopra 11 mld e Ebitda sopra 400 mln: Raggiunti decisivi progressi in ambito Esg durante il 2023 e fissati nuovi ambiziosi target per il 2025, continuando ad investire in salute e sicurezza, inclusione, innovazione e tecnologie “clean” ...adnkronos