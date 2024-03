Wadi Rum | l’effetto speciale del deserto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un angolo meraviglioso nel sud del Regno Hascemita di Giordania che ha fatto da scenario per innumerevoli ed indimenticabili film Sotto un sole furente che non concede ombre, una fila di cammelli incede lenta sulla linea dell’orizzonte; i fuoristrada, zigzagando a distanza, procedono cauti seguendo la rotta, anche se non esistono strade. Carovane moderne, formate non più da mercanti e avventurieri di un tempo, bensì da viaggiatori di oggi che realizzano il sogno di essere atterrati sulla Luna o su Marte, pur restando coi piedi per terra e sulla Terra. Nel sud del Regno Hascemita di Giordania, a circa 60 km dalla città di Aqaba, il “Rum”, area desertica semi rocciosa, protetta dal 1998, è considerato uno dei luoghi più spettacolari di tutto il pianeta. Chiamato anche “Valle della Luna” per la sua orografia e i suoi colori cangianti, è stato spesso scelto ...