Volley | Trento e Perugia possono chiudere la serie in casa | gara-3 dei quarti fondamentale tra Piacenza e Milano

(Di venerdì 15 marzo 2024)-3 che potrebbe già rivelarsi decisiva in tre sfide su quattro neidi finale dei playoff scudetto di Superlega dihanno la possibilità dile rispettivetra le mura amiche, Monza, avanti 2-0, ci proverà sul campo di Civitanova e trasituazione in parità e certezza di andare quantomeno al quarto match. L’Itas Trentino è avanti 2-0 con la Valsa Group Modena e domenica alle 17.00 ospita i modenesi per provare ala pratica in una settimana senza tregua perchè mercoledì scorso la squadra di Soli ha vinto 3-1 incontro Civitanova la semifinale di andata di Champions e oggi può provarci anche se in2 Modena ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.31 La nostra DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. 22.30 Ha gestito meglio tutti i momenti più ... (oasport)

Trento ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-17; 16-25; 25-18; 25-23) nella semi finale d’andata della Champions League di Volley maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera nitida di ... (oasport)

I migliori momenti della partita tra Trento e Civitanova, match finito 3-1 e valido per la semifinale di andata di Champions League . In una sfida tutta italiana, è Trento ad avere la meglio al ... (sportface)

Gara 3 può portare Monza, Trento e Perugia in semifinale

Eppure, la sfida contro la Mint Vero Volley Monza va in scena in un momento complesso per i vice campioni d’Italia, reduci dalla delusione in Trentino nella Semifinale di andata della Champions League ...corrieredellosport

Monza, Trento e Perugia possono staccare il pass per la semifinale: Gara 3 dei Quarti di Finale. In vantaggio 2-0 nelle rispettive serie le squadre di Eccheli, Soli e Lorenzetti possono chiudere i conti contro Civitanova, Modena e Verona. Domani, in anticipo si gioca ...tuttosport

Starting Six: Gara 3 dei Play Off da dentro o fuori per tre: Stessa situazione per Modena e Verona che dovranno compiere due grandi imprese per espugnare i campi di Trento e Perugia per rimanere in corsa. In perfetto equilibrio la sfida tra Piacenza e Milano ...corrieredellosport