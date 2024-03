Volley serie B San Marino | c’è il fanalino di coda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo il ko in trasferta con la Beginprima della classe in trasferta sabato scorso, la PromoPharma Sanospita domani (ore 18) la Lube Civitanova,diin questo girone E di B maschile. "L’ultimo posto della Lube non deve trarre in inganno – spiega Marco Ricci, allenatore dei Titani – La classifica è corta e non mi aspetto una partita facile. Stiamo studiando i nostri avversari che sono giovani e futuribili. Dovremo giocare sui loro nati negativi che non sono di certo né fisici, né tecnici, mettendo in evidenza i nostri lati positivi". La squadra è al completo tranne il centrale Zonzini che è fuori per infortunio. La classifica: BeginColle43, Sabini Castelferretti 37, 4 Torri Ferrara 37, La Nef Osimo 35, Paoloni Macerata 27, Sab Group Rubicone San ...