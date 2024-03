Volley | la squadra del giorno Maria Novella Ferri fa vincere gli uomini Con lei al timone l’Urbino conquista la D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Cus Urbino,maschile, è stato promosso in serie D. Un salto di categoria che assomiglia a una favola a lieto fine che parte da lontano. Prima del Covid, nel 2019, il presidente del Centro Universitario Sportivo di Urbino, Gianluca Antonelli ha creduto nella possibilità di costruire unache potesse partecipare non solo ai Campionati Studenteschi Universitari, ma soprattutto ad un campionato federale. Nella stagione 2019-20 purtroppo la pandemia ha bloccato la conclusione della stagione agonistica del campionato di I divisione provinciale, ma la determinazione del presidente, che ha affidato laad un’allenatrice,, ha permesso alladel CusMaschile di proseguire in questa avventura. Dal 2021 ...