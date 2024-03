Volley | Conegliano recita la rimonta da favola | steso l’Eczacibasi di Boskovic da 0-2 | si sogna la finale di Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024)ha sconfittoIstanbul per 3-2 (26-28; 20-25; 25-14; 25-22; 18-16) nella semid’andata delladifemminile. Le Campionesse d’Italia hanno inscenato unaimperiale dallo 0-2 contro le Campionesse del Mondo e hanno trionfato contro la corazzata turca di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Per qualificarsi all’atto conclusivo della massima competizione europea, però, bisognerà anche vincere il ritorno in programma settimana prossima nella metropoli anatolica oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno difeso la propria imbattibilità stagionale, rialzandosi nel momento più critico e travolgendo le ambiziose Tigri. Resta ...