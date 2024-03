Voglio motivare chi ascolterà Giulia De Lellis alla Bocconi per parlare agli studenti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo Chiara Ferragni a Harvard tocca aDesalire in cattedra. Il prossimo 20 marzo l'influencer terrà una lezioneper glidel master in Fashion, experience & design management

L'influencer Giulia De Lellis in cattedra alla Bocconi: 'Per fare il mio lavoro serve preparazione. Mi manca la laurea': Ho cominciato a mettere da parte i risparmi, pensavo: ho questa fortuna, voglio usarla per creare ... E, perché no, anche per motivare chi ho davanti: io che arrivo dal niente ce l'ho fatta. Chiaramente ...

Elena Sgubbi (Ismel): 'Con la Settimana del Lavoro andiamo alla ricerca della Felicità, tra equità, benessere e sviluppo': Dottoressa Sgubbi, il titolo scelto per la Settimana del Lavoro 2024 è "Voglio vivere bene". Una ...avere un vantaggio competitivo sul mercato le organizzazioni hanno bisogno di fidelizzare e motivare ...