Vodafone Italia passa a Fastweb | via al risiko delle tlc Margini ridotti e spese in aumento incentivano le fusioni

Swisscom acquista il 100% di Vodafone Italia: "Obiettivo integrarla con Fastweb": L'operazione da 8 miliardi di euro Swisscom annuncia un accordo vincolante con il Gruppo Vodafone Plc per l' acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro "con l'obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia" . Lo si legge in una nota del gruppo elvetico che spiega come "la combinazione di ...

Della Valle (Vodafone), agli azionisti un ritorno di 4 miliardi: Vodafone dice addio all'Italia, "rimodella" la sua presenza in Europa e con i proventi della vendita a Swisscom (8 miliardi) intende premiare gli azionisti con 4 miliardi di redistribuzione.