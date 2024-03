Vis | oltre settecento biglietti ai cesenati Concessa anche parte della tribuna coperta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) I tifosi del Cesena occuperanno una porzionecentrale. E’ questa la decisione maturata ieri mattina nella riunione in Prefettura tra i rappresentanti delle Forze dell’ordine e le autorità, con la presenza, per la Vis, di Guerrino Amadori e Franco Balsamini. C’era un problema non da poco da risolvere e inc’è ancora: quellocapienza del settore dei tifosi ospiti, nettamente insufficiente per iche avevano richiesto duemila, ma ne avevano ricevuti solo 588, ovvero tanti quanti ne può contenere lalaterale ospiti. Di qui la protestacurva mare che ha annunciato di arrivare a Pesaro domenica sera ma di restare fuori dallo stadio a fare il tifo per la propria squadra in segno di protesta per ...