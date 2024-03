(Di venerdì 15 marzo 2024)– È iniziato oggi ed èstato rimandato per legittimo impedimento dell’avvocato che difende Gianmarco Fagà ilnel quale ilnoto come Traffik era imputato. L’udienza riguardava i presunti maltrattamenti che ilTinti noto comediceva d’averin carcere a. Il presunto aggressore sarebbe l’amicocome lui, rinchiuso nello stesso carcere, che avrebbe agito anche durante la notte. Se ne riparlerà il 12 aprile e il primo passo sarà il subentro del padre die la sua costituzione di parte civile., infatti, nella notte tra l’11 e il 12 marzo è stato ...

Violenze su Jordan Jeffrey Baby, il trapper trovato impiccato in cella a Pavia: il processo slitta subito

