Violenza su alunna dodicenne Prof in carcere fino al 2028

(Di venerdì 15 marzo 2024)sessuale su un’allieva. Con questa pesante accusa unessore di 36 anni è finito dietro le sbarre dove dovrà rimanereal. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un insegnante che dal 2021 si trovava ai domiciliari e ora sconterà la restante parte della pena in. I fatti risalgono al periodo che va dal maggio 2019 al gennaio 2021 quando il docente di italiano in una scuola media della città era riuscito a carpire la fiducia della suae, con la scusa di farle apondire alcuni temi di letteratura, la incontrava fuori da scuola. La minore, sentendosi un’"privilegiata", in un primo momento ha assecondato ilessore per poi cadere in una spirale di ...

