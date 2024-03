Vinted acquisisce Trendsales | il gigante del mercato di seconda mano si ingrandisce

(Di venerdì 15 marzo 2024), ildeldieuropeo, continua la sua conquista del continente con l’acquisizione di. Il sito di vendita online lituano fondato nel 2008 procede con il suo progetto di crescita progressiva unendo le forze con il più grande marketplace per la compra-vendita di abiti usati della Danimarca.: la conquista dei Paesi Nordici Ildell’usato è cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni. Stando ai dati forniti da Statista, piattaforma online di data-gathering, sono i giovani della Generazione Z e i Millennials che ne alimentano il traffico. Due sono i motivi principali: la possibilità di risparmiare e di sostenere, nel mentre, processi ecologici nel ...

Ancora shopping per Vinted: acquisita la piattaforma Trendsales

