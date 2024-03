Vinci | minaccia la commessa di un negozio con un coltello per 150 euro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuovo furto ai danni di un'attività commerciale oggi, 15 marzo 2024, a. Verso le ore 13, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in Via Leonardo daL'articolo proviene da Firenze Post.

Tentata Rapina in un esercizio commerciale ad Aprilia. Intervengono i Carabinieri del NORM: arrestato un 34 rumeno. I Carabinieri arrestano un 34enne – ilcorrieredellacitta.comTentata Rapina in ... (ilcorrieredellacitta)

Vinci (Firenze), 15 marzo 2024 – Un uomo a volto coperto fa irruzione in una pescheria a Vinci (Firenze), afferra per un braccio e minaccia la commessa , si fa consegnare il contenuto della cassa e ... (lanazione)

Aversa. Accusati di violenza, minacce e associazione mafiosa: assolti dopo processo durato diversi anni

Gli imputati erano chiamati a rispondere dei reati di violenza e minaccia per costringere a commettere reato oltre che di associazione mafiosa (artt. 611 e 416bis c.1 c.p.). Tessitore Santo era ...laprovinciaonline.info

Mendicino, entra in Comune con un cacciavite e minaccia i dipendenti: il Tribunale lo condanna: Un 47enne residente di Mendicino è stato condannato a due mesi per interruzione di pubblico servizio dal Tribunale di Cosenza ...quicosenza

Strage a Odessa, attacco Russia con missile Iskander: 16 morti: Il raid ha provocato la morte di numerosi soccorritori Sono almeno 16 i morti a Odessa e 55 i feriti ricoverati in ospedale, come conferma via Telegram il governatore Oleh Kiper, dopo l'attacco missil ...sbircialanotizia