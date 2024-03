Vigevano | la Moreschi chiude e gli operai continuano la protesta | “Non ci arrendiamo”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Determinati a non arrendersi. Glidella, l’azienda di calzature di lusso, ultimo baluardo della“capitale della scarpa”, che nelle scorse settimane ha deciso di licenziare gli ultimi 59 dipendenti dello stabilimento di via Cararola,la loro. Questa mattina, come da giorni, hanno manifestato un’ora davanti ai cancelli. Con loro i rappresentanti sindacali. «Questa battaglia non è finita – commenta Michele Fucci della Filctem Cgil – Questa vertenza andrà in Regione, ma il nostro obiettivo è portarla a Roma ai ministeri del Lavoro e del Made in Italy. Tutti siamo orientati al “green” – aggiunge in riferimento all’annunciata svolta voluta dall’azienda che fa riferimento ad un fondo svizzero – e in questa area moderna ...