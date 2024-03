Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)DEL 15 MARZOORE 19.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA IN SMALTIMENTO IL TRAFFICO SULLA PONTINA; RALLENTAMENTI DUNQUE TRA VIA LAURENTINA E VIA NETTUNENSE VERO LATINA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA. PARLIAMO DI LAVORI SULLA STRADA STATALE 214 MARIA E ISOLA CASAMARI, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI AMMALORATI TRA I KM 22+700 E 21+500 IN LOCALITÀ CASAMARI. PRESTARE ATTENZIONE AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral