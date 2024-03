Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)DEL 15 MARZOORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFORTI DISAGI SULLA PONTINA: CODE PER INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E VIA LAURENTINA DIREZIONE LATINA. STRADA CHIUSA TRA VIA LAURENTINA E VIA STRAMPELLI. TRAFFICO DEVIATO SU VIA PONTINA VECCHIA. SEMPRE SULLA PONTINA SI STA IN FILA PER L’ALTRO INCIDENTE VERSO APRILIA ALL’ALTEZZA DI CAMPO VERDE DOVE SI TRANSITA SU DI UNA SOLA CORSIA. SULLA A12-CIVITAVECCHIA FILE PER INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI LADISPOLI NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA E TRA BUFALOTTA E LA A24-L’AQUILA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E ...