Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2024 ore 16 | 30

(Di venerdì 15 marzo 2024)DEL 15 MARZOORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DI UNA SOLA CORSIA; LE CODE TRA VIA DEI CASTELLINI E VIA STRAMPELLI VERSO APRILIA. RIMANENDO SULLA PONTINA, PERMANGONO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE APRILIA. SULLA A12-CIVITAVECCHIA FILE PER LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LADISPOLI NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA E TRA BUFALOTTA E LA A24-L’AQUILA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E L’ANAGNINA. IN CHIUSURA SUL ...