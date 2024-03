Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)DEL 15 MARZOORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’A12CIVITAVECCHIA TRATTO CHIUSO PER VEICOLO IN FIAMME AL KM 22 TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LO SVINCOLO CERVETERI LADISPOLI LUNGHE CODE SULL’AURELIA DA CERENOVA A PALIDORO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER INCIDENTE TRA TORCERVARA E RACCORDO CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. DA FEDERICO ...