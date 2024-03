Via al Campionato Europeo di Enduro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arezzo, 15 marzo 2024 – 200 piloti in rappresentanza di 15 nazioni, suddivisi in 12 categorie, 3 giorni di pura emozione che danno il . Sono questi i numeri del weekend di grande sport in programma il 23 e 24 marzo. “Non è così frequente vedere la sfilata delle 15 delegazioni nazionali partecipanti. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo ore 17.30 lungo Corso Italia con arrivo in piazza del Municipio. Uno spettacolo per certi versi suggestivo per tutta la cittadinanza” afferma Luca Fabianelli, consigliere comunale, che aggiunge “il bello di questi eventi organizzati a Castiglion Fiorentino è quello di vedere il coinvolgimento di tutta la comunità, dalle aziende che supportano e sponsorizzano l’evento fino alle associazioni di volontariato; una fra tutte la Vab che mette a disposizione un gran numero di volontari nella due giorni di gara per l’assistenza lungo il percorso”. Castiglion ...