"Vi guidiamo alla scoperta di tesori". E la stagione del Fai si apre col botto

(Di venerdì 15 marzo 2024) Parola d’ordine: svecchiare. O meglio, "attirare tanti coetanei". C’è tutto un mondo di ragazzi innamorati della bellezza che ha deciso di mettersi in gioco, e il Fai, dopo un periodo di osservazione per testarne costanza e preparazione, li ha promossi a gruppo a sé stante. Sono i giovani della Delegazione vimercatese del Fondo ambiente italiano (28 Comuni fra hinterland e Brianza) formati per accompagnare ventenni e trentennideidel territorio. Il debutto dopo un bel training, a Vaprio, il 20 aprile, "con un colpaccio, l’apertura per la prima volta al pubblico di un vero bijou: Villa Pizzi Guidoboni, costruita nel Settecento", spiega Marianna Monguzzi, coordinatrice delle 25 guide under 35 che si sono fatte onore tra le fila dell’organizzazione di tutela dei gioielli artistici. Lei, 23 anni e un entusiasmo ...