Vesuvio | tre scosse di lieve entità nel giro di un’ora | non collegate con quella dell’11 marzo

Visite gratuite al Parco Nazionale del Vesuvio: tre giorni tra natura e storia

9 del Parco Nazionale. In particolare, l’evento che racchiude i tre giorni si intitola “Conoscere e vivere il Vesuvio, a 80 anni dall’ultima eruzione” ed è a cura dell’Osservatorio Vesuviano ...napolike

Mille&UnBabà: vince ABBA', la versione contemporanea del classico Babà: Le sei concorrenti finaliste si sono confrontate nella realizzazione di una versione contemporanea del principe della pasticceria partenopea, il Babà.tgcom24.mediaset

Napoli Racing Show: «Il lungomare di Napoli come Montecarlo»: Napoli come Montecarlo, per tre giorni e tra un mese esatto. Il cuore della città affacciata sul mare si trasformerà in un circuito automobilistico per la Napoli Racing Show ...ilmattino