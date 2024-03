Verso Inter-Napoli | parla anche Ravezzani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024), a Radio Punto Nuovo èvenuto Fabio, direttore di Telelombardia. Di seguito le sue dichiarazioni. “L’arriva con la maggior delusione alla gara contro il. Qui si è vissuta la stessa situazione della squadra partenopea lo scorso anno, con la tifoseria che addirittura aveva esultato al sorteggio col Milan… Tutto l’ambiente era convinto di passare ai quarti, ora siamo tutti sicuri di una grande reazione contro il”. L’contro il… “L’risponderà sul campo alla delusione di mercoledì,se c’è un’incognita: questa squadra è andata in super forma troppo presto. Bisognava andare a mille da marzo in poi, non da ...