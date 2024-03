Verso Giugliano-Benevento | Auteri | “Percorso importante | ma serve crescere sul piano della gestione”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dall’insidiosa trasferta del ‘De Cristofaro’ contro il(ore 20:45), squadra che sta disputando un torneo eccellente ed occupa il settimo posto a 46 punti, in condominio con il Crotone in piena zona play off. Out nelper squalifica il solo Berra mentre torneranno dopo il turno di stop Karic, Improta e Starita. A presentare il match contro i siciliani ci ha pensato mister, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara. SINTETICO – La superficie di gioco non sarà un problema, anzi, è più uniforme. Noi abbiamo preparato nel modo giusto questa gara conoscendo le loro caratteristiche. Ilè una squadra che tiene bene il campo e accetta il confronto. Il nostro è un...