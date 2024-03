Vera Gheno e l' urgenza di censurare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2024), linguista femminista italo-ungherese, sabotatrice dell’ortografia italiana e pure della fonetica (contro il maschile universale pretende si usi l’impronunciabile E capovolta), si domanda come sia possibile pubblicare testi come la mia Preghiera dell’8 marzo, definita “monnezza senza senso”. Me lo domando anch’io: come può esistere ancora tanta libertà di espressione? Tutto concorre alla sua scomparsa e io mi sento come quel calabrone che non sembrerebbe poter volare ma non sapendolo vola lo stesso., autrice Einaudi, sostenitrice dell’inclusività che significa esclusione di chi la pensa diversamente, vorrebbe strapparmi le alucce, non ho capito se attraverso la chiusura della rubrica o dell’intero giornale. Questa sua esplicitata brama conferma quanto ho scritto: l’attuale occupazione femminile ...