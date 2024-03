Ventotto studenti statunitensi ospiti di Lucignano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arezzo, 15 marzo 2024 – Prosegue e si rafforza il gemellaggio tra il Comune die gliamericani dell’Accademia Europea di Firenze. Dopo la visita di tre giorni a novembre scorso, i ragazzi provenienti dalla Elon University del North Carolina, accompagnati dalla direttrice dell’Accademia Europea di Firenze Elisabetta Santanni, sono tornati per un’altra tre-giorni in uno dei Borghi più belli d’Italia. Nella sala Don Enrico Marini il sindaco diRoberta Casini e l’assessore al Turismo Stefano Cresti hanno dato il benvenuto ai 28, consegnando loro una gadget bag realizzata per l’occasione. I ragazzi sono stati poi affidati alle rispettive famiglie lucignanesi. La direttrice dell’Accademia Europea di Firenze Elisabetta Santanni: “Abbiamo pacificamente invaso, ...